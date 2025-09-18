Listapie (LTP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.294062 24J Tinggi $ 0.298897 Sepanjang Masa $ 0.489585 Harga Terendah $ 0.141621 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) +0.11% Perubahan Harga (7D) +4.64%

Listapie (LTP) harga masa nyata ialah $0.296262. Sepanjang 24 jam yang lalu, LTP didagangkan antara $ 0.294062 rendah dan $ 0.298897 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LTP sepanjang masa ialah $ 0.489585, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.141621.

Dari segi prestasi jangka pendek, LTP telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +4.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Listapie (LTP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.96M Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Listapie ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LTP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.96M.