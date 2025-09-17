Apakah itu Litecoin Cash (LCC)

Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Litecoin Cash Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Litecoin Cash (LCC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Litecoin Cash (LCC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Litecoin Cash.

Semak Litecoin Cash ramalan harga sekarang!

LCC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Litecoin Cash (LCC)

Memahami tokenomik Litecoin Cash (LCC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LCC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Litecoin Cash (LCC) Berapakah nilai Litecoin Cash (LCC) hari ini? Harga langsung LCC dalam USD ialah 0.00121725 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LCC ke USD? $ 0.00121725 . Lihat Harga semasa LCC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Litecoin Cash? Had pasaran untuk LCC ialah $ 994.39K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LCC? Bekalan edaran LCC ialah 816.91M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LCC? LCC mencapai harga ATH sebanyak 4.09 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LCC? LCC melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan LCC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LCCialah -- USD . Adakah LCC akan naik lebih tinggi tahun ini? LCC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LCCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Litecoin Cash (LCC) Kemas Kini Industri Penting