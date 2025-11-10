BursaDEX+
Harga Lithium Finance langsung hari ini ialah 0.00000798 USD.LITH modal pasaran ialah 72,420 USD. Jejaki masa nyata LITH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai LITH

Maklumat Harga LITH

Apakah LITH

Kertas putih LITH

Laman Web Rasmi LITH

Tokenomik LITH

Ramalan Harga LITH

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Lithium Finance Logo

Lithium Finance Harga (LITH)

Tidak tersenarai

1 LITH ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.90%1D
mexc

USD
Lithium Finance (LITH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:06:59 (UTC+8)

Lithium Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Lithium Finance (LITH) hari ini ialah $ 0.00000798, dengan 1.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LITH kepada USD penukaran adalah $ 0.00000798 setiap LITH.

Lithium Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 72,420, dengan bekalan edaran sebanyak 9.08B LITH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LITH didagangkan antara $ 0.00000777 (rendah) dan $ 0.00000798 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.070537, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000182.

Dalam prestasi jangka pendek, LITH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -5.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lithium Finance (LITH) Maklumat Pasaran

$ 72.42K
$ 72.42K

--
--

$ 79.78K
$ 79.78K

9.08B
9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lithium Finance ialah $ 72.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LITH ialah 9.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.78K.

Lithium Finance Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000777
$ 0.00000777
24J Rendah
$ 0.00000798
$ 0.00000798
24J Tinggi

$ 0.00000777
$ 0.00000777

$ 0.00000798
$ 0.00000798

$ 0.070537
$ 0.070537

$ 0.00000182
$ 0.00000182

--

+1.91%

-5.46%

-5.46%

Lithium Finance (LITH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Lithium Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Lithium Finance kepada USD adalah $ +0.0000018449.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Lithium Finance kepada USD adalah $ +0.0000016908.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Lithium Finance kepada USD adalah $ +0.000000098446753662185.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.91%
30 Hari$ +0.0000018449+23.12%
60 Hari$ +0.0000016908+21.19%
90 Hari$ +0.000000098446753662185+1.25%

Ramalan Harga untuk Lithium Finance

Lithium Finance (LITH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LITH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Lithium Finance (LITH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Lithium Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Lithium Finance yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LITH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Lithium Finance Ramalan Harga.

Apakah itu Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Lithium Finance (LITH) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lithium Finance

Berapakah nilai 1 Lithium Finance pada tahun 2030?
Jika Lithium Finance berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Lithium Finance berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:06:59 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

