Lithium Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Lithium Finance (LITH) hari ini ialah $ 0.00000798, dengan 1.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LITH kepada USD penukaran adalah $ 0.00000798 setiap LITH.

Lithium Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 72,420, dengan bekalan edaran sebanyak 9.08B LITH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LITH didagangkan antara $ 0.00000777 (rendah) dan $ 0.00000798 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.070537, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000182.

Dalam prestasi jangka pendek, LITH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -5.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lithium Finance (LITH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.42K$ 72.42K $ 72.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.78K$ 79.78K $ 79.78K Bekalan Peredaran 9.08B 9.08B 9.08B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

