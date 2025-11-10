Lithos Harga Hari Ini

Harga langsung Lithos (LITH) hari ini ialah $ 0.0245773, dengan 10.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LITH kepada USD penukaran adalah $ 0.0245773 setiap LITH.

Lithos kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 376,022, dengan bekalan edaran sebanyak 15.42M LITH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LITH didagangkan antara $ 0.02378385 (rendah) dan $ 0.0278339 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.765911, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02378385.

Dalam prestasi jangka pendek, LITH dipindahkan +1.27% dalam sejam terakhir dan -41.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lithos (LITH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 376.02K$ 376.02K $ 376.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Bekalan Peredaran 15.42M 15.42M 15.42M Jumlah Bekalan 52,600,000.0 52,600,000.0 52,600,000.0

Had Pasaran semasa Lithos ialah $ 376.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LITH ialah 15.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 52600000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.28M.