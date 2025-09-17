Apakah itu LitLab Games (LITT)

What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What’s next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

LitLab Games Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LitLab Games (LITT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LitLab Games (LITT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LitLab Games.

Semak LitLab Games ramalan harga sekarang!

LITT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik LitLab Games (LITT)

Memahami tokenomik LitLab Games (LITT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LITT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LitLab Games (LITT) Berapakah nilai LitLab Games (LITT) hari ini? Harga langsung LITT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LITT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa LITT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LitLab Games? Had pasaran untuk LITT ialah $ 96.72K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LITT? Bekalan edaran LITT ialah 826.39M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LITT? LITT mencapai harga ATH sebanyak 0.058019 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LITT? LITT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan LITT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LITTialah -- USD . Adakah LITT akan naik lebih tinggi tahun ini? LITT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LITTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LitLab Games (LITT) Kemas Kini Industri Penting