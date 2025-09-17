Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24J Rendah $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24J Tinggi $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +2.56% Perubahan Harga (7D) +6.76% Perubahan Harga (7D) +6.76%

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) harga masa nyata ialah $0. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAB-V2 didagangkan antara $ 0.0 rendah dan $ 0.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAB-V2 sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAB-V2 telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +2.56% dalam 24 jam dan +6.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.34K$ 111.34K $ 111.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 208.37K$ 208.37K $ 208.37K Bekalan Peredaran 450,725,623,019.41T 450,725,623,019.41T 450,725,623,019.41T Jumlah Bekalan 8.435000000000001e+23 8.435000000000001e+23 8.435000000000001e+23

Had Pasaran semasa Little Angry Bunny v2 ialah $ 111.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAB-V2 ialah 450,725,623,019.41T, dengan jumlah bekalan sebanyak 8.435000000000001e+23. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.37K.