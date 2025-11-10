Tokenomik Little Buck (LITTLEBUCK)

Lihat cerapan utama tentang Little Buck (LITTLEBUCK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:44:58 (UTC+8)
USD

Little Buck (LITTLEBUCK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Little Buck (LITTLEBUCK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.63K
Jumlah Bekalan:
$ 999.61M
Bekalan Edaran:
$ 999.61M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.63K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Little Buck (LITTLEBUCK) Maklumat

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

Laman Web Rasmi:
https://www.littlebuck.org/

Tokenomik Little Buck (LITTLEBUCK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Little Buck (LITTLEBUCK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LITTLEBUCK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LITTLEBUCK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LITTLEBUCK, terokai LITTLEBUCK harga langsung token!

LITTLEBUCK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LITTLEBUCK? Halaman ramalan harga LITTLEBUCK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

