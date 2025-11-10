Little Pepe Harga Hari Ini

Harga langsung Little Pepe (LILPEPE) hari ini ialah $ 0.00118291, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LILPEPE kepada USD penukaran adalah $ 0.00118291 setiap LILPEPE.

Little Pepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 118,291, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M LILPEPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LILPEPE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.052252, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LILPEPE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -3.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Little Pepe (LILPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.29K$ 118.29K $ 118.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.29K$ 118.29K $ 118.29K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Little Pepe ialah $ 118.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LILPEPE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.29K.