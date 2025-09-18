Lagi Mengenai LUD

Little Ugly Duck Logo

Little Ugly Duck Harga (LUD)

Tidak tersenarai

1 LUD ke USD Harga Langsung:

$0
$0$0
0.00%1D
mexc
USD
Little Ugly Duck (LUD) Carta Harga Langsung
Little Ugly Duck (LUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24J Rendah
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24J Tinggi

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.01%

+0.01%

+6.18%

+6.18%

Little Ugly Duck (LUD) harga masa nyata ialah $0. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUD didagangkan antara $ 0.0 rendah dan $ 0.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUD telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +6.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Little Ugly Duck (LUD) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 712.68K
$ 712.68K$ 712.68K

0.00
0.00 0.00

9.999999999999999e+24
9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

Had Pasaran semasa Little Ugly Duck ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.999999999999999e+24. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 712.68K.

Little Ugly Duck (LUD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Little Ugly Duck kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Little Ugly Duck kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Little Ugly Duck kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Little Ugly Duck kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.0+0.01%
30 Hari$ 0.0000000000+8.23%
60 Hari$ 0.0000000000+24.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Little Ugly Duck (LUD)

Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well. We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook. NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.

Little Ugly Duck (LUD) Sumber

Laman Web Rasmi

Little Ugly Duck Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Little Ugly Duck (LUD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Little Ugly Duck (LUD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Little Ugly Duck.

Semak Little Ugly Duck ramalan harga sekarang!

LUD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Little Ugly Duck (LUD)

Memahami tokenomik Little Ugly Duck (LUD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Little Ugly Duck (LUD)

Berapakah nilai Little Ugly Duck (LUD) hari ini?
Harga langsung LUD dalam USD ialah 0.0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUD ke USD?
Harga semasa LUD ke USD ialah $ 0.0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Little Ugly Duck?
Had pasaran untuk LUD ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUD?
Bekalan edaran LUD ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUD?
LUD mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUD?
LUD melihat harga ATL sebanyak 0.0 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUDialah -- USD.
Adakah LUD akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.