Live Ai Harga Hari Ini

Harga langsung Live Ai (LAU) hari ini ialah $ 0.02405424, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAU kepada USD penukaran adalah $ 0.02405424 setiap LAU.

Live Ai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,054, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M LAU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.32, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02405424.

Dalam prestasi jangka pendek, LAU dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -23.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Live Ai (LAU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Live Ai ialah $ 24.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAU ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.05K.