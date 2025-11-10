live on treadmill till 100mill Harga Hari Ini

Harga langsung live on treadmill till 100mill (RUNNER) hari ini ialah $ 0.00001356, dengan 1.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RUNNER kepada USD penukaran adalah $ 0.00001356 setiap RUNNER.

live on treadmill till 100mill kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,551.92, dengan bekalan edaran sebanyak 999.54M RUNNER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RUNNER didagangkan antara $ 0.00001267 (rendah) dan $ 0.00001459 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00500548, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001234.

Dalam prestasi jangka pendek, RUNNER dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -19.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

live on treadmill till 100mill (RUNNER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Bekalan Peredaran 999.54M 999.54M 999.54M Jumlah Bekalan 999,540,674.090767 999,540,674.090767 999,540,674.090767

Had Pasaran semasa live on treadmill till 100mill ialah $ 13.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUNNER ialah 999.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999540674.090767. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.55K.