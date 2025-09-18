Lizard (LIZARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.0135021 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -3.90% Perubahan Harga (1D) -21.69% Perubahan Harga (7D) -61.96%

Lizard (LIZARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIZARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIZARD sepanjang masa ialah $ 0.0135021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIZARD telah berubah sebanyak -3.90% sejak sejam yang lalu, -21.69% dalam 24 jam dan -61.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lizard (LIZARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 574.13K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 574.13K Bekalan Peredaran 999.96M Jumlah Bekalan 999,963,060.768236

Had Pasaran semasa Lizard ialah $ 574.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIZARD ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999963060.768236. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 574.13K.