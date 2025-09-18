Lizcoin (LIZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00571005$ 0.00571005 $ 0.00571005 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +14.01% Perubahan Harga (7D) -4.49% Perubahan Harga (7D) -4.49%

Lizcoin (LIZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIZ sepanjang masa ialah $ 0.00571005, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIZ telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +14.01% dalam 24 jam dan -4.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lizcoin (LIZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 9,178,586,352.0 9,178,586,352.0 9,178,586,352.0

Had Pasaran semasa Lizcoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIZ ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 9178586352.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.