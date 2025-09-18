Llama (LLAMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01572011 24J Tinggi $ 0.01674034 Sepanjang Masa $ 0.111532 Harga Terendah $ 0.00590972 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -5.08% Perubahan Harga (7D) -16.04%

Llama (LLAMA) harga masa nyata ialah $0.01577695. Sepanjang 24 jam yang lalu, LLAMA didagangkan antara $ 0.01572011 rendah dan $ 0.01674034 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LLAMA sepanjang masa ialah $ 0.111532, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00590972.

Dari segi prestasi jangka pendek, LLAMA telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -5.08% dalam 24 jam dan -16.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Llama (LLAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.58M Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Llama ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LLAMA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.58M.