lmeow (LMEOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01024312 $ 0.01024312 $ 0.01024312 24J Rendah $ 0.01055367 $ 0.01055367 $ 0.01055367 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01024312$ 0.01024312 $ 0.01024312 24J Tinggi $ 0.01055367$ 0.01055367 $ 0.01055367 Sepanjang Masa $ 0.098616$ 0.098616 $ 0.098616 Harga Terendah $ 0.00221224$ 0.00221224 $ 0.00221224 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) -0.88% Perubahan Harga (7D) +2.31% Perubahan Harga (7D) +2.31%

lmeow (LMEOW) harga masa nyata ialah $0.01040814. Sepanjang 24 jam yang lalu, LMEOW didagangkan antara $ 0.01024312 rendah dan $ 0.01055367 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LMEOW sepanjang masa ialah $ 0.098616, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00221224.

Dari segi prestasi jangka pendek, LMEOW telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan +2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

lmeow (LMEOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa lmeow ialah $ 10.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMEOW ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.41M.