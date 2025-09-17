LMGroupToken (LMGX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 16.45 $ 16.45 $ 16.45 24J Rendah $ 16.9 $ 16.9 $ 16.9 24J Tinggi 24J Rendah $ 16.45$ 16.45 $ 16.45 24J Tinggi $ 16.9$ 16.9 $ 16.9 Sepanjang Masa $ 16.9$ 16.9 $ 16.9 Harga Terendah $ 0.154757$ 0.154757 $ 0.154757 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) +1.55% Perubahan Harga (7D) +11.60% Perubahan Harga (7D) +11.60%

LMGroupToken (LMGX) harga masa nyata ialah $16.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, LMGX didagangkan antara $ 16.45 rendah dan $ 16.9 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LMGX sepanjang masa ialah $ 16.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.154757.

Dari segi prestasi jangka pendek, LMGX telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, +1.55% dalam 24 jam dan +11.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LMGroupToken (LMGX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68B$ 1.68B $ 1.68B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa LMGroupToken ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMGX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68B.