Lnfi Network Harga Hari Ini

Harga langsung Lnfi Network (LN) hari ini ialah $ 0.01217969, dengan 1.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LN kepada USD penukaran adalah $ 0.01217969 setiap LN.

Lnfi Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,191,493, dengan bekalan edaran sebanyak 97.92M LN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LN didagangkan antara $ 0.01198768 (rendah) dan $ 0.01248857 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.056908, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01164914.

Dalam prestasi jangka pendek, LN dipindahkan +0.32% dalam sejam terakhir dan -10.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lnfi Network (LN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M Bekalan Peredaran 97.92M 97.92M 97.92M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

