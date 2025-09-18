Loaf Token (LOAF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01759081 $ 0.01759081 $ 0.01759081 24J Rendah $ 0.0180608 $ 0.0180608 $ 0.0180608 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01759081$ 0.01759081 $ 0.01759081 24J Tinggi $ 0.0180608$ 0.0180608 $ 0.0180608 Sepanjang Masa $ 0.03044155$ 0.03044155 $ 0.03044155 Harga Terendah $ 0.00547448$ 0.00547448 $ 0.00547448 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) -8.80% Perubahan Harga (7D) -8.80%

Loaf Token (LOAF) harga masa nyata ialah $0.01791165. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOAF didagangkan antara $ 0.01759081 rendah dan $ 0.0180608 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOAF sepanjang masa ialah $ 0.03044155, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00547448.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOAF telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -8.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Loaf Token (LOAF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.96M$ 8.96M $ 8.96M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Loaf Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOAF ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.96M.