Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain.
At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
Memahami tokenomik LOAF (LOAF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LOAF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LOAF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LOAF, terokai LOAF harga langsung token!
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.