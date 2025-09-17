Loan Protocol (LOAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00119917 $ 0.00119917 $ 0.00119917 24J Rendah $ 0.00124223 $ 0.00124223 $ 0.00124223 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00119917$ 0.00119917 $ 0.00119917 24J Tinggi $ 0.00124223$ 0.00124223 $ 0.00124223 Sepanjang Masa $ 0.00278796$ 0.00278796 $ 0.00278796 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) -0.69% Perubahan Harga (7D) -0.12% Perubahan Harga (7D) -0.12%

Loan Protocol (LOAN) harga masa nyata ialah $0.00122776. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOAN didagangkan antara $ 0.00119917 rendah dan $ 0.00124223 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOAN sepanjang masa ialah $ 0.00278796, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOAN telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, -0.69% dalam 24 jam dan -0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Loan Protocol (LOAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.03M$ 33.03M $ 33.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.10M$ 126.10M $ 126.10M Bekalan Peredaran 26.90B 26.90B 26.90B Jumlah Bekalan 102,705,332,043.4679 102,705,332,043.4679 102,705,332,043.4679

Had Pasaran semasa Loan Protocol ialah $ 33.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOAN ialah 26.90B, dengan jumlah bekalan sebanyak 102705332043.4679. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.10M.