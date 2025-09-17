Lagi Mengenai LCS

Maklumat Harga LCS

Kertas putih LCS

Laman Web Rasmi LCS

Tokenomik LCS

Ramalan Harga LCS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

LocalCoinSwap Logo

LocalCoinSwap Harga (LCS)

Tidak tersenarai

1 LCS ke USD Harga Langsung:

$0.320118
$0.320118$0.320118
-3.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
LocalCoinSwap (LCS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:51:15 (UTC+8)

LocalCoinSwap (LCS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.31766
$ 0.31766$ 0.31766
24J Rendah
$ 0.333795
$ 0.333795$ 0.333795
24J Tinggi

$ 0.31766
$ 0.31766$ 0.31766

$ 0.333795
$ 0.333795$ 0.333795

$ 0.649845
$ 0.649845$ 0.649845

$ 0.00190108
$ 0.00190108$ 0.00190108

-0.09%

-4.09%

-1.14%

-1.14%

LocalCoinSwap (LCS) harga masa nyata ialah $0.320125. Sepanjang 24 jam yang lalu, LCS didagangkan antara $ 0.31766 rendah dan $ 0.333795 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LCS sepanjang masa ialah $ 0.649845, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00190108.

Dari segi prestasi jangka pendek, LCS telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -4.09% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LocalCoinSwap (LCS) Maklumat Pasaran

$ 12.25M
$ 12.25M$ 12.25M

--
----

$ 23.29M
$ 23.29M$ 23.29M

38.25M
38.25M 38.25M

72,732,420.0
72,732,420.0 72,732,420.0

Had Pasaran semasa LocalCoinSwap ialah $ 12.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LCS ialah 38.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 72732420.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.29M.

LocalCoinSwap (LCS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LocalCoinSwap kepada USD adalah $ -0.0136701963238282.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LocalCoinSwap kepada USD adalah $ +0.0029804918.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LocalCoinSwap kepada USD adalah $ +0.2449744077.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LocalCoinSwap kepada USD adalah $ +0.15368415954303836.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0136701963238282-4.09%
30 Hari$ +0.0029804918+0.93%
60 Hari$ +0.2449744077+76.52%
90 Hari$ +0.15368415954303836+92.34%

Apakah itu LocalCoinSwap (LCS)

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

LocalCoinSwap (LCS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

LocalCoinSwap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LocalCoinSwap (LCS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LocalCoinSwap (LCS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LocalCoinSwap.

Semak LocalCoinSwap ramalan harga sekarang!

LCS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LocalCoinSwap (LCS)

Memahami tokenomik LocalCoinSwap (LCS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LCS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LocalCoinSwap (LCS)

Berapakah nilai LocalCoinSwap (LCS) hari ini?
Harga langsung LCS dalam USD ialah 0.320125 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LCS ke USD?
Harga semasa LCS ke USD ialah $ 0.320125. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LocalCoinSwap?
Had pasaran untuk LCS ialah $ 12.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LCS?
Bekalan edaran LCS ialah 38.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LCS?
LCS mencapai harga ATH sebanyak 0.649845 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LCS?
LCS melihat harga ATL sebanyak 0.00190108 USD.
Berapakah jumlah dagangan LCS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LCSialah -- USD.
Adakah LCS akan naik lebih tinggi tahun ini?
LCS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LCSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:51:15 (UTC+8)

LocalCoinSwap (LCS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.