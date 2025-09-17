LocalCoinSwap (LCS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.31766 $ 0.31766 $ 0.31766 24J Rendah $ 0.333795 $ 0.333795 $ 0.333795 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.31766$ 0.31766 $ 0.31766 24J Tinggi $ 0.333795$ 0.333795 $ 0.333795 Sepanjang Masa $ 0.649845$ 0.649845 $ 0.649845 Harga Terendah $ 0.00190108$ 0.00190108 $ 0.00190108 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -4.09% Perubahan Harga (7D) -1.14% Perubahan Harga (7D) -1.14%

LocalCoinSwap (LCS) harga masa nyata ialah $0.320125. Sepanjang 24 jam yang lalu, LCS didagangkan antara $ 0.31766 rendah dan $ 0.333795 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LCS sepanjang masa ialah $ 0.649845, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00190108.

Dari segi prestasi jangka pendek, LCS telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -4.09% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LocalCoinSwap (LCS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.25M$ 12.25M $ 12.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.29M$ 23.29M $ 23.29M Bekalan Peredaran 38.25M 38.25M 38.25M Jumlah Bekalan 72,732,420.0 72,732,420.0 72,732,420.0

Had Pasaran semasa LocalCoinSwap ialah $ 12.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LCS ialah 38.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 72732420.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.29M.