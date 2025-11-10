LOCK IN Harga Hari Ini

Harga langsung LOCK IN (LOCKIN) hari ini ialah $ 0.0033021, dengan 0.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOCKIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0033021 setiap LOCKIN.

LOCK IN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,283,603, dengan bekalan edaran sebanyak 994.38M LOCKIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOCKIN didagangkan antara $ 0.00314803 (rendah) dan $ 0.00349952 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.115837, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00250476.

Dalam prestasi jangka pendek, LOCKIN dipindahkan +1.72% dalam sejam terakhir dan -24.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LOCK IN (LOCKIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.28M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.28M Bekalan Peredaran 994.38M Jumlah Bekalan 994,379,877.0

