Lock In on Base ($LOCKIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01965193$ 0.01965193 $ 0.01965193 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.75% Perubahan Harga (7D) +5.91% Perubahan Harga (7D) +5.91%

Lock In on Base ($LOCKIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $LOCKIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $LOCKIN sepanjang masa ialah $ 0.01965193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $LOCKIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan +5.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lock In on Base ($LOCKIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.96K$ 39.96K $ 39.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.96K$ 39.96K $ 39.96K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lock In on Base ialah $ 39.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $LOCKIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.96K.