Locked Money (LMY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00158805 $ 0.00158805 $ 0.00158805 24J Rendah $ 0.00163456 $ 0.00163456 $ 0.00163456 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00158805$ 0.00158805 $ 0.00158805 24J Tinggi $ 0.00163456$ 0.00163456 $ 0.00163456 Sepanjang Masa $ 0.00477719$ 0.00477719 $ 0.00477719 Harga Terendah $ 0.00158805$ 0.00158805 $ 0.00158805 Perubahan Harga (1J) +0.89% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

Locked Money (LMY) harga masa nyata ialah $0.00163043. Sepanjang 24 jam yang lalu, LMY didagangkan antara $ 0.00158805 rendah dan $ 0.00163456 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LMY sepanjang masa ialah $ 0.00477719, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00158805.

Dari segi prestasi jangka pendek, LMY telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Locked Money (LMY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.31M$ 16.31M $ 16.31M Bekalan Peredaran 974.72M 974.72M 974.72M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Locked Money ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMY ialah 974.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.31M.