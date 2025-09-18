Lockheed Martin Inu (LMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00151166 $ 0.00151166 $ 0.00151166 24J Rendah $ 0.00157749 $ 0.00157749 $ 0.00157749 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00151166$ 0.00151166 $ 0.00151166 24J Tinggi $ 0.00157749$ 0.00157749 $ 0.00157749 Sepanjang Masa $ 0.00532621$ 0.00532621 $ 0.00532621 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +3.91% Perubahan Harga (7D) -0.60% Perubahan Harga (7D) -0.60%

Lockheed Martin Inu (LMI) harga masa nyata ialah $0.00157076. Sepanjang 24 jam yang lalu, LMI didagangkan antara $ 0.00151166 rendah dan $ 0.00157749 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LMI sepanjang masa ialah $ 0.00532621, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LMI telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +3.91% dalam 24 jam dan -0.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lockheed Martin Inu (LMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lockheed Martin Inu ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.57M.