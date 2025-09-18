Lockness (LKN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02920782$ 0.02920782 $ 0.02920782 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.43% Perubahan Harga (7D) +3.43%

Lockness (LKN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LKN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LKN sepanjang masa ialah $ 0.02920782, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LKN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lockness (LKN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.02K$ 78.02K $ 78.02K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lockness ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LKN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.02K.