Apakah itu LockTrip (LOC)

"Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."

Tokenomik LockTrip (LOC)

Memahami tokenomik LockTrip (LOC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LOC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LockTrip (LOC) Berapakah nilai LockTrip (LOC) hari ini? Harga langsung LOC dalam USD ialah 0.07535 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LOC ke USD? $ 0.07535 . Lihat Harga semasa LOC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LockTrip? Had pasaran untuk LOC ialah $ 1.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LOC? Bekalan edaran LOC ialah 16.51M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOC? LOC mencapai harga ATH sebanyak 11.34 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOC? LOC melihat harga ATL sebanyak 0.00341704 USD . Berapakah jumlah dagangan LOC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOCialah -- USD . Adakah LOC akan naik lebih tinggi tahun ini? LOC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

