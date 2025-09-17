LOD3 Token (LOD3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00140495 $ 0.00140495 $ 0.00140495 24J Rendah $ 0.0014051 $ 0.0014051 $ 0.0014051 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00140495$ 0.00140495 $ 0.00140495 24J Tinggi $ 0.0014051$ 0.0014051 $ 0.0014051 Sepanjang Masa $ 8.06$ 8.06 $ 8.06 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

LOD3 Token (LOD3) harga masa nyata ialah $0.00140497. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOD3 didagangkan antara $ 0.00140495 rendah dan $ 0.0014051 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOD3 sepanjang masa ialah $ 8.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOD3 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LOD3 Token (LOD3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.62K$ 90.62K $ 90.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Bekalan Peredaran 64.50M 64.50M 64.50M Jumlah Bekalan 770,000,000.0 770,000,000.0 770,000,000.0

Had Pasaran semasa LOD3 Token ialah $ 90.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOD3 ialah 64.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 770000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08M.