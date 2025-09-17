Lodestar (LODE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00355387 $ 0.00355387 $ 0.00355387 24J Rendah $ 0.00370716 $ 0.00370716 $ 0.00370716 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00355387$ 0.00355387 $ 0.00355387 24J Tinggi $ 0.00370716$ 0.00370716 $ 0.00370716 Sepanjang Masa $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 Harga Terendah $ 0.00269671$ 0.00269671 $ 0.00269671 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.42% Perubahan Harga (7D) -7.73% Perubahan Harga (7D) -7.73%

Lodestar (LODE) harga masa nyata ialah $0.00369089. Sepanjang 24 jam yang lalu, LODE didagangkan antara $ 0.00355387 rendah dan $ 0.00370716 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LODE sepanjang masa ialah $ 2.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00269671.

Dari segi prestasi jangka pendek, LODE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.42% dalam 24 jam dan -7.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lodestar (LODE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.17K$ 49.17K $ 49.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.82K$ 73.82K $ 73.82K Bekalan Peredaran 13.32M 13.32M 13.32M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Lodestar ialah $ 49.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LODE ialah 13.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.82K.