LOGE ($LOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.45% Perubahan Harga (7D) +9.45%

LOGE ($LOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $LOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $LOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $LOGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LOGE ($LOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.87K$ 25.87K $ 25.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.87K$ 25.87K $ 25.87K Bekalan Peredaran 9.99B 9.99B 9.99B Jumlah Bekalan 9,987,542,651.855862 9,987,542,651.855862 9,987,542,651.855862

Had Pasaran semasa LOGE ialah $ 25.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $LOGE ialah 9.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9987542651.855862. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.87K.