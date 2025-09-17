LogicNet (SN35) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.02 $ 5.02 $ 5.02 24J Rendah $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 24J Tinggi $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Sepanjang Masa $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Harga Terendah $ 0.444721$ 0.444721 $ 0.444721 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) +2.38% Perubahan Harga (7D) +59.34% Perubahan Harga (7D) +59.34%

LogicNet (SN35) harga masa nyata ialah $5.17. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN35 didagangkan antara $ 5.02 rendah dan $ 5.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN35 sepanjang masa ialah $ 5.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.444721.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN35 telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, +2.38% dalam 24 jam dan +59.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LogicNet (SN35) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M Bekalan Peredaran 2.52M 2.52M 2.52M Jumlah Bekalan 2,523,979.872797116 2,523,979.872797116 2,523,979.872797116

Had Pasaran semasa LogicNet ialah $ 13.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN35 ialah 2.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2523979.872797116. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.06M.