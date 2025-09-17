LOGOSAI (LOGOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00753489$ 0.00753489 $ 0.00753489 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) +20.26% Perubahan Harga (7D) +20.26%

LOGOSAI (LOGOS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOGOS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOGOS sepanjang masa ialah $ 0.00753489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOGOS telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan +20.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LOGOSAI (LOGOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.02K$ 29.02K $ 29.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.02K$ 29.02K $ 29.02K Bekalan Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Jumlah Bekalan 999,773,890.366309 999,773,890.366309 999,773,890.366309

Had Pasaran semasa LOGOSAI ialah $ 29.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOGOS ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999773890.366309. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.02K.