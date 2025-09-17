Lokr (LKR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.43% Perubahan Harga (7D) +6.43%

Lokr (LKR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LKR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LKR sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LKR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lokr (LKR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.68K$ 35.68K $ 35.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.72K$ 93.72K $ 93.72K Bekalan Peredaran 38.07M 38.07M 38.07M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lokr ialah $ 35.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LKR ialah 38.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.72K.