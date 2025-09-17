Loky by Virtuals (LOKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00138551 24J Tinggi $ 0.0015725 Sepanjang Masa $ 0.0115318 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.35% Perubahan Harga (1D) +2.79% Perubahan Harga (7D) -23.59%

Loky by Virtuals (LOKY) harga masa nyata ialah $0.00157319. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOKY didagangkan antara $ 0.00138551 rendah dan $ 0.0015725 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOKY sepanjang masa ialah $ 0.0115318, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOKY telah berubah sebanyak +2.35% sejak sejam yang lalu, +2.79% dalam 24 jam dan -23.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Loky by Virtuals (LOKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.48M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.57M Bekalan Peredaran 940.13M Jumlah Bekalan 995,683,653.9076768

Had Pasaran semasa Loky by Virtuals ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOKY ialah 940.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995683653.9076768. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.57M.