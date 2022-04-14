Tokenomik Loky by Virtuals (LOKY)
Loky by Virtuals (LOKY) Maklumat
Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.
Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Loky by Virtuals (LOKY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Loky by Virtuals (LOKY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Loky by Virtuals (LOKY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LOKY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LOKY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
