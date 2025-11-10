Lol Guy Harga Hari Ini

Harga langsung Lol Guy (LOL) hari ini ialah $ 0.00014455, dengan 5.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOL kepada USD penukaran adalah $ 0.00014455 setiap LOL.

Lol Guy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 141,645, dengan bekalan edaran sebanyak 998.01M LOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOL didagangkan antara $ 0.00013514 (rendah) dan $ 0.00014391 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00113496, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006558.

Dalam prestasi jangka pendek, LOL dipindahkan +1.27% dalam sejam terakhir dan -11.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lol Guy (LOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K Bekalan Peredaran 998.01M 998.01M 998.01M Jumlah Bekalan 998,007,681.051683 998,007,681.051683 998,007,681.051683

Had Pasaran semasa Lol Guy ialah $ 141.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOL ialah 998.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998007681.051683. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 141.65K.