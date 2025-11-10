Tokenomik Lol Guy (LOL)

Lihat cerapan utama tentang Lol Guy (LOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:16:41 (UTC+8)
Lol Guy (LOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lol Guy (LOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 150.27K
Jumlah Bekalan:
$ 998.01M
Bekalan Edaran:
$ 998.01M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 150.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00113496
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00015024
Lol Guy (LOL) Maklumat

The LOL Guy, a rage comic character, was created in MS Paint and posted on 4chan’s /b/ board on June 14, 2010, in a thread declaring it a meme. It gained early viral traction on Reddit’s r/f7u12 subreddit, receiving over 155 upvotes on June 18, 2010. In 2024, the $LOL meme coin, inspired by LOL Guy, was first LOL Guy launched on the Solana blockchain through PumpFun. Now the $LOL community is forming and growing around this coin.

Laman Web Rasmi:
https://lol-guy.fun/

Tokenomik Lol Guy (LOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lol Guy (LOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LOL, terokai LOL harga langsung token!

LOL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LOL? Halaman ramalan harga LOL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

