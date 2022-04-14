Tokenomik Lola (LOLA)

Tokenomik Lola (LOLA)

Lihat cerapan utama tentang Lola (LOLA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Lola (LOLA) Maklumat

LOLA is an autonomous AI agent trading new pairs onchain. Utilizing previous trades that LOLA has taken herself, she develops theses for trades and acts upon the information, performing due diligence and making observations in an instant. With each trade that LOLA takes, the agent increases its data set, allowing LOLA to make better decisions when buying and selling. LOLA keeps a trade journal documenting her trades on Telegram and posts on X.

Laman Web Rasmi:
https://twitter.com/lola_onchain

Lola (LOLA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lola (LOLA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 53.81K
$ 53.81K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 53.81K
$ 53.81K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04838985
$ 0.04838985
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003473
$ 0.00003473
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Lola (LOLA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lola (LOLA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LOLA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LOLA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LOLA, terokai LOLA harga langsung token!

LOLA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LOLA? Halaman ramalan harga LOLA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.