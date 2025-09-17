Lonk (LONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.00% Perubahan Harga (1D) -0.90% Perubahan Harga (7D) -7.02% Perubahan Harga (7D) -7.02%

Lonk (LONK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LONK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LONK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LONK telah berubah sebanyak -2.00% sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan -7.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lonk (LONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.35K$ 54.35K $ 54.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.53K$ 61.53K $ 61.53K Bekalan Peredaran 332.56B 332.56B 332.56B Jumlah Bekalan 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0

Had Pasaran semasa Lonk ialah $ 54.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LONK ialah 332.56B, dengan jumlah bekalan sebanyak 376489666999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.53K.