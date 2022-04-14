Tokenomik Looby by Stephen Bliss (LOOBY)
LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.
Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Looby by Stephen Bliss (LOOBY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Looby by Stephen Bliss (LOOBY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Looby by Stephen Bliss (LOOBY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LOOBY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LOOBY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LOOBY, terokai LOOBY harga langsung token!
LOOBY Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju LOOBY? Halaman ramalan harga LOOBY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.