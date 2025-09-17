looking for cooks ($SCANNING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.11% Perubahan Harga (7D) +18.40% Perubahan Harga (7D) +18.40%

looking for cooks ($SCANNING) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SCANNING didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SCANNING sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SCANNING telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +18.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

looking for cooks ($SCANNING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Bekalan Peredaran 950.05M 950.05M 950.05M Jumlah Bekalan 950,050,210.246348 950,050,210.246348 950,050,210.246348

Had Pasaran semasa looking for cooks ialah $ 9.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SCANNING ialah 950.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 950050210.246348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.22K.