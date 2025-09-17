Looking Up (UP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) +1.36% Perubahan Harga (7D) -0.37% Perubahan Harga (7D) -0.37%

Looking Up (UP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UP telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan -0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Looking Up (UP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K Bekalan Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Jumlah Bekalan 999,166,129.2152 999,166,129.2152 999,166,129.2152

Had Pasaran semasa Looking Up ialah $ 20.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UP ialah 999.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999166129.2152. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.23K.