Harga langsung Looks Good (SENDIT) hari ini ialah --, dengan 6.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SENDIT kepada USD penukaran adalah -- setiap SENDIT.

Looks Good kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 97,505, dengan bekalan edaran sebanyak 549.96M SENDIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SENDIT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00683355, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SENDIT dipindahkan +2.31% dalam sejam terakhir dan +15.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Looks Good (SENDIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.51K$ 97.51K $ 97.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.29K$ 177.29K $ 177.29K Bekalan Peredaran 549.96M 549.96M 549.96M Jumlah Bekalan 999,960,327.348274 999,960,327.348274 999,960,327.348274

