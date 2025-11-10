Tokenomik Looks Good (SENDIT)

Lihat cerapan utama tentang Looks Good (SENDIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:33:28 (UTC+8)
USD

Looks Good (SENDIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Looks Good (SENDIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 111.71K
Jumlah Bekalan:
$ 999.96M
Bekalan Edaran:
$ 549.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 203.12K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00683355
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00020311
Looks Good (SENDIT) Maklumat

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

Laman Web Rasmi:
https://senditlooksgood.xyz/

Tokenomik Looks Good (SENDIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Looks Good (SENDIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SENDIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SENDIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SENDIT, terokai SENDIT harga langsung token!

SENDIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SENDIT? Halaman ramalan harga SENDIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

