LoomSync Harga Hari Ini

Harga langsung LoomSync (LOOM) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOOM kepada USD penukaran adalah -- setiap LOOM.

LoomSync kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,199.71, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B LOOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOOM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LOOM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LoomSync (LOOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LoomSync ialah $ 7.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOOM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.20K.