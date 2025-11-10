Tokenomik LoomSync (LOOM)
LoomSync (LOOM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LoomSync (LOOM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
LoomSync (LOOM) Maklumat
LoomSync is an AI-powered on-chain agent built on BNB Smart Chain that enables users to perform complex blockchain interactions using natural language. Powered by ShellAgent from MyShell.ai, LoomSync allows actions such as token transfers, contract deployment, and on-chain analysis to be executed through intuitive chat-based input. The project aims to lower the barrier of entry to DeFi and on-chain participation by abstracting away technical complexity and replacing it with intent-based interactions. By combining natural language processing, gas optimization, and real-time execution, LoomSync envisions a future where interacting with blockchain is as simple as speaking or typing a command. It is designed for both new and experienced users who seek a faster, clearer, and more accessible interface to the decentralized world.
Tokenomik LoomSync (LOOM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik LoomSync (LOOM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LOOM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LOOM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LOOM, terokai LOOM harga langsung token!
LOOM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju LOOM? Halaman ramalan harga LOOM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
