LoopBurn Logo

LoopBurn Harga (LBP)

Tidak tersenarai

1 LBP ke USD Harga Langsung:

$0.050174
$0.050174$0.050174
-18.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
LoopBurn (LBP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:46:26 (UTC+8)

LoopBurn (LBP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04962471
$ 0.04962471$ 0.04962471
24J Rendah
$ 0.063547
$ 0.063547$ 0.063547
24J Tinggi

$ 0.04962471
$ 0.04962471$ 0.04962471

$ 0.063547
$ 0.063547$ 0.063547

$ 0.288981
$ 0.288981$ 0.288981

$ 0.02533986
$ 0.02533986$ 0.02533986

-1.65%

-18.59%

-8.29%

-8.29%

LoopBurn (LBP) harga masa nyata ialah $0.050174. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBP didagangkan antara $ 0.04962471 rendah dan $ 0.063547 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBP sepanjang masa ialah $ 0.288981, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02533986.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBP telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, -18.59% dalam 24 jam dan -8.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LoopBurn (LBP) Maklumat Pasaran

$ 28.50K
$ 28.50K$ 28.50K

--
----

$ 29.11K
$ 29.11K$ 29.11K

555.54K
555.54K 555.54K

567,538.6395446257
567,538.6395446257 567,538.6395446257

Had Pasaran semasa LoopBurn ialah $ 28.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBP ialah 555.54K, dengan jumlah bekalan sebanyak 567538.6395446257. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.11K.

LoopBurn (LBP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LoopBurn kepada USD adalah $ -0.01145968126349371.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LoopBurn kepada USD adalah $ -0.0318587188.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LoopBurn kepada USD adalah $ -0.0195462249.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LoopBurn kepada USD adalah $ -0.10568915464218783.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01145968126349371-18.59%
30 Hari$ -0.0318587188-63.49%
60 Hari$ -0.0195462249-38.95%
90 Hari$ -0.10568915464218783-67.80%

Apakah itu LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

LoopBurn (LBP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

LoopBurn Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LoopBurn (LBP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LoopBurn (LBP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LoopBurn.

Semak LoopBurn ramalan harga sekarang!

LBP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LoopBurn (LBP)

Memahami tokenomik LoopBurn (LBP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LBP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LoopBurn (LBP)

Berapakah nilai LoopBurn (LBP) hari ini?
Harga langsung LBP dalam USD ialah 0.050174 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LBP ke USD?
Harga semasa LBP ke USD ialah $ 0.050174. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LoopBurn?
Had pasaran untuk LBP ialah $ 28.50K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LBP?
Bekalan edaran LBP ialah 555.54K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LBP?
LBP mencapai harga ATH sebanyak 0.288981 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LBP?
LBP melihat harga ATL sebanyak 0.02533986 USD.
Berapakah jumlah dagangan LBP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LBPialah -- USD.
Adakah LBP akan naik lebih tinggi tahun ini?
LBP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LBPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:46:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.