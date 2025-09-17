LoopBurn (LBP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04962471 24J Tinggi $ 0.063547 Sepanjang Masa $ 0.288981 Harga Terendah $ 0.02533986 Perubahan Harga (1J) -1.65% Perubahan Harga (1D) -18.59% Perubahan Harga (7D) -8.29%

LoopBurn (LBP) harga masa nyata ialah $0.050174. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBP didagangkan antara $ 0.04962471 rendah dan $ 0.063547 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBP sepanjang masa ialah $ 0.288981, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02533986.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBP telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, -18.59% dalam 24 jam dan -8.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LoopBurn (LBP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.50K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.11K Bekalan Peredaran 555.54K Jumlah Bekalan 567,538.6395446257

Had Pasaran semasa LoopBurn ialah $ 28.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBP ialah 555.54K, dengan jumlah bekalan sebanyak 567538.6395446257. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.11K.