Looped Hype (LHYPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 52.49 $ 52.49 $ 52.49 24J Rendah $ 54.78 $ 54.78 $ 54.78 24J Tinggi 24J Rendah $ 52.49$ 52.49 $ 52.49 24J Tinggi $ 54.78$ 54.78 $ 54.78 Sepanjang Masa $ 57.42$ 57.42 $ 57.42 Harga Terendah $ 9.34$ 9.34 $ 9.34 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +2.11% Perubahan Harga (7D) +2.11%

Looped Hype (LHYPE) harga masa nyata ialah $54.44. Sepanjang 24 jam yang lalu, LHYPE didagangkan antara $ 52.49 rendah dan $ 54.78 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LHYPE sepanjang masa ialah $ 57.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9.34.

Dari segi prestasi jangka pendek, LHYPE telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan +2.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Looped Hype (LHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.11M$ 53.11M $ 53.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.11M$ 53.11M $ 53.11M Bekalan Peredaran 975.41K 975.41K 975.41K Jumlah Bekalan 975,410.2758781469 975,410.2758781469 975,410.2758781469

Had Pasaran semasa Looped Hype ialah $ 53.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LHYPE ialah 975.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 975410.2758781469. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.11M.