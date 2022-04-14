Tokenomik Looped Hype (LHYPE)

Lihat cerapan utama tentang Looped Hype (LHYPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Looped Hype (LHYPE) Maklumat

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE.

Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking.

loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars:

Democratizing Institutional DeFi

  • Providing professional-grade yield strategies to all users

Community-Centric Architecture

  • LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players.

HyperCatalyst

  • An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Laman Web Rasmi:
https://loopedhype.com/

Looped Hype (LHYPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Looped Hype (LHYPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 55.01M
$ 55.01M$ 55.01M
Jumlah Bekalan:
$ 972.07K
$ 972.07K$ 972.07K
Bekalan Edaran:
$ 972.07K
$ 972.07K$ 972.07K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 55.01M
$ 55.01M$ 55.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 59.58
$ 59.58$ 59.58
Terendah Sepanjang Masa:
$ 9.34
$ 9.34$ 9.34
Harga Semasa:
$ 56.73
$ 56.73$ 56.73

Tokenomik Looped Hype (LHYPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Looped Hype (LHYPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LHYPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LHYPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LHYPE, terokai LHYPE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.