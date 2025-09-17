Lagi Mengenai LOOPY

LOOPY Harga (LOOPY)

1 LOOPY ke USD Harga Langsung:

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
LOOPY (LOOPY) Carta Harga Langsung
LOOPY (LOOPY) Maklumat Harga (USD)

LOOPY (LOOPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOOPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOOPY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOOPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -6.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LOOPY (LOOPY) Maklumat Pasaran

$ 30.54K
$ 30.54K$ 30.54K

$ 30.54K
$ 30.54K$ 30.54K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LOOPY ialah $ 30.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOOPY ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.54K.

LOOPY (LOOPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LOOPY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LOOPY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LOOPY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LOOPY kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-16.01%
60 Hari$ 0-17.96%
90 Hari$ 0--

Apakah itu LOOPY (LOOPY)

$LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

LOOPY (LOOPY) Sumber

LOOPY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LOOPY (LOOPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LOOPY (LOOPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LOOPY.

Semak LOOPY ramalan harga sekarang!

LOOPY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LOOPY (LOOPY)

Memahami tokenomik LOOPY (LOOPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LOOPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LOOPY (LOOPY)

Berapakah nilai LOOPY (LOOPY) hari ini?
Harga langsung LOOPY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LOOPY ke USD?
Harga semasa LOOPY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LOOPY?
Had pasaran untuk LOOPY ialah $ 30.54K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LOOPY?
Bekalan edaran LOOPY ialah 1.00T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOOPY?
LOOPY mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOOPY?
LOOPY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan LOOPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOOPYialah -- USD.
Adakah LOOPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
LOOPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOOPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.